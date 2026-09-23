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TV yayın akışı 23 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 23 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

23.09.2026 09:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 23 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

23 Eylül 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 23 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 23 Eylül Çarşamba yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aşk ve Taht

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00 İkizler Memo

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta  

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.15 İlk Bakış

08:30 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Anne Yarısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Anne Yarısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Siyah Kalp

09.00 Sevdan Bir Ateş

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 Muhtemel Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

13.55 Evlilik Güzeldir

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber  

20.00 Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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