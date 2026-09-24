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TV yayın akışı 24 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 24 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

24.09.2026 09:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 24 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

24 Eylül 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 24 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 24 Eylül Perşembe yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mercan Köşk

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 İkizler Memo – Can

09.00 Yaprak Dökümü

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta  

16.45 Haysiyet

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz’la Joker

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir gün

12.30 Anne Yarısı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Siyah Kalp

09.30 Sevdan Bir Ateş

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

13.55 Evlilik Güzeldir

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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