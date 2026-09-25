TV yayın akışı 25 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 25 Eylül Cuma yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo - Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Haysiyet
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Mercan Köşk
20.45 Milli Maça Doğru
21.45 Türkiye - Fransa (UEFA Uluslar Ligi Canlı Yayın)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Muhtemel Aşk
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Sevdan Bir Ateş
18.25 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken İle İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13.30 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Teşkilat
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz