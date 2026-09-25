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TV yayın akışı 25 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 25 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

25.09.2026 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 25 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

25 Eylül 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 25 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 25 Eylül Cuma yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 İkizler Memo - Can

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Haysiyet

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Mercan Köşk 

20.45 Milli Maça Doğru

21.45 Türkiye - Fransa (UEFA Uluslar Ligi Canlı Yayın)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Siyah Kalp

09.00 Muhtemel Aşk

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 Sevdan Bir Ateş

18.25 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 Zafer Söken İle İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Teşkilat

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

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