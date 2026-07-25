TV yayın akışı 25 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 25 Temmuz Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Katakulli: Gözükaralar
15.00 Daha 17
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Suç Şehri 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Gelin Kız
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Köşeyi Dönen Adam
14.45 İbo ile Güllüşah
16.30 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Doktor Civanım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
13.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
16.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.15 Ters Yüz (Yabancı Sinema)
13.00 Altı Üstü İstanbul
16.45 Kaçış Planı (Yabancı Sinema)
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Hayallerinin Peşinde
06.40 Hangimiz Sevmedik
09.10 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi (Türk Sineması)
11.00 Kod Adı Kırlangıç
14.30 Çin - Türkiye | 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi
Yarı Final Karşılaşması
17.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye