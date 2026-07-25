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TV yayın akışı 25 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 25 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

25.07.2026 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 25 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

25 Temmuz 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 25 Temmuz Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 25 Temmuz Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Katakulli: Gözükaralar

15.00 Daha 17

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Suç Şehri 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin

08.00 Gelin Kız

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

14.45 İbo ile Güllüşah

16.30 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Doktor Civanım

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İki Aile

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

13.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

16.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

ATV YAYIN AKIŞI 

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.15 Ters Yüz (Yabancı Sinema)

13.00 Altı Üstü İstanbul

16.45 Kaçış Planı (Yabancı Sinema)

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05.58 İstiklal Marşı

06.00 Hayallerinin Peşinde

06.40 Hangimiz Sevmedik

09.10 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi (Türk Sineması)

11.00 Kod Adı Kırlangıç

14.30 Çin - Türkiye | 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi

Yarı Final Karşılaşması

17.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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