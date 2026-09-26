Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 26 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 26 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

26.09.2026 09:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 26 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

26 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 26 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 26 Eylül Cumartesi yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Güneşin Doğduğu Yer

13.25 Mercan Köşk

15.45 Altı Üstü İstanbul

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Mercan Köşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 İkizler Memo-Can

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Güller ve Günahlar

16.30 Daha 17

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.15 Şevkat Yerimdar

16.15 Anne Yarısı

19.00 Deniz Uras İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Anne Yarısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kızılcık Şerbeti

08.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Sevdan Bir Ateş

15.45 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Çirkin

10.30 Sevdiğim Sensin

13.45 En Güzel Bölüm

14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15.30 Tuzlu Kahve-Tekrar

19.00 Star Haber

20.00 Başkalarının Hayatı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 Evlilik Güzeldir

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.20 Teşkilat

15.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Tuzak

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport/Yeni Bölüm

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi