TV yayın akışı 26 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 26 Eylül Cumartesi yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Güneşin Doğduğu Yer
13.25 Mercan Köşk
15.45 Altı Üstü İstanbul
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Mercan Köşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo-Can
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Güller ve Günahlar
16.30 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Güller ve Günahlar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.15 Şevkat Yerimdar
16.15 Anne Yarısı
19.00 Deniz Uras İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Anne Yarısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kızılcık Şerbeti
08.00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Sevdan Bir Ateş
15.45 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Çirkin
10.30 Sevdiğim Sensin
13.45 En Güzel Bölüm
14.00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15.30 Tuzlu Kahve-Tekrar
19.00 Star Haber
20.00 Başkalarının Hayatı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.15 Evlilik Güzeldir
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.20 Teşkilat
15.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport/Yeni Bölüm
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye