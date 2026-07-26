Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 26 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 26 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

26.07.2026 09:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 26 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

26 Temmuz 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 26 Temmuz Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 26 Temmuz Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

10.30 Var Mısın Yok Musun

13.00 Var Mısın Yok Musun

15.45 Altı Üstü İstanbul

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Kuzenler Firarda 2

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.00 Sen Çal Kapımı

16.15 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Dokunmayın Şabanıma

22.15 Kardeş Takımı 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.30 Kadifeden Kesesi

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Müjdemi İsterim

15.15 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Show Ana Haber

20.00 Atla Gel Şaban

21.45 Nadide Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.30 Benim Tatlı Yalanım

10.30 Güzel Köylü

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Tolgshow Yıldızlar

16.00 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Salak Milyoner

21.45 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.40 Hangimiz Sevmedik

09.20 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

12.05 Kod Adı Kırlangıç

14.00 Set Sayısı

14.30 Brezilya – Türkiye

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Emeklilik Planı

22.40 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 26 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 26 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Artvin, Kastamonu, Rize ve Tokat için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Temmuz 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 26 Temmuz 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
İSKİ açıkladı: 26 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 26 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 26 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 26 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?