TV yayın akışı 26 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 26 Temmuz Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
10.30 Var Mısın Yok Musun
13.00 Var Mısın Yok Musun
15.45 Altı Üstü İstanbul
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Kuzenler Firarda 2
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16.15 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Dokunmayın Şabanıma
22.15 Kardeş Takımı 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.30 Kadifeden Kesesi
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Müjdemi İsterim
15.15 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Show Ana Haber
20.00 Atla Gel Şaban
21.45 Nadide Hayat
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.30 Benim Tatlı Yalanım
10.30 Güzel Köylü
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Tolgshow Yıldızlar
16.00 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Salak Milyoner
21.45 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.40 Hangimiz Sevmedik
09.20 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
12.05 Kod Adı Kırlangıç
14.00 Set Sayısı
14.30 Brezilya – Türkiye
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Emeklilik Planı
22.40 3'te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye