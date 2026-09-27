TV yayın akışı 27 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 27 Eylül Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.15 Mercan Köşk
15.35 Güneşin Doğduğu Yer
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Haysiyet
16.30 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.45 Anne Yarısı
14.00 Şevkat Yerimdar
15.45 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ömür Usta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Sevdan Bir Ateş
08.00 Gönülden Gönüle
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
15.15 Sevdan Bir Ateş
18.25 Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.00 Sevdiğim Sensin
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir şansım Olsa
15.15 En Güzel Bölüm
15.45 Yerli Dizi Tekrarı
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Kalk Gidelim
09.05 Gönül Dağı
11.45 Enine Boyuna
17.30 Kod Adı Kırlangıç
15.10 Mehmed: Fetihler Sultanı
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye