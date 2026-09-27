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TV yayın akışı 27 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 27 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

27.09.2026 09:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 27 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

27 Eylül 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 27 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 27 Eylül Pazar yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet  

11.20 Dizi TV

12.15 Mercan Köşk

15.35 Güneşin Doğduğu Yer

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 İkizler Memo

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Haysiyet

16.30 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.45 Anne Yarısı

14.00 Şevkat Yerimdar

15.45 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ömür Usta

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Sevdan Bir Ateş   

08.00 Gönülden Gönüle

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk  

15.15 Sevdan Bir Ateş

18.25 Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti  

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İki Aile

08.00 Sevdiğim Sensin

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir şansım Olsa

15.15 En Güzel Bölüm

15.45 Yerli Dizi Tekrarı

19.00 Star Haber  

20.00 Çirkin   

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.00 Kalk Gidelim

09.05 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

17.30 Kod Adı Kırlangıç

15.10 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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