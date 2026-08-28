TV yayın akışı 28 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 28 Ağustos Cuma yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Buse Varol İle Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gizli Görev (Hıt Man)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
08:00 İki Aile
09:30 Yüksek Sosyete
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şevkat Yerimdar
15.00 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Dokunmayın Şabanıma
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
15.30 Masterchef Türkiye
20.00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.55 Kalk Gidelim
10.00 Kendi Düşen Ağlamaz
13.35 Seksenler
14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Özel Basketbol
21.00 Türkiye - Litvanya | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı