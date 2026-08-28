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TV yayın akışı 28 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 28 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

28.08.2026 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 28 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

28 Ağustos 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 28 Ağustos Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 28 Ağustos Cuma yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Buse Varol İle Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gizli Görev (Hıt Man)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:30 Var Mısın Yok Musun

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

08:00 İki Aile

09:30 Yüksek Sosyete

12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14:15 Güzel Köylü

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Öyle Olsun

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Şevkat Yerimdar

15.00 Ben Leman

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Dokunmayın Şabanıma

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.00 Gazete Magazin

13.00 Doktor Aksoy

15.30 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.55 Kalk Gidelim

10.00 Kendi Düşen Ağlamaz

13.35 Seksenler

14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel Basketbol

21.00 Türkiye - Litvanya | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı

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