TV yayın akışı 28 Eylül Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 28 Eylül Pazartesi yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mercan Köşk
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
20.45 Milli Maça Doğru
21.45 Türkiye-İtalya
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ömür Usta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kızılcık Şerbeti
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Sevdan Bir Ateş
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.30 Seksenler
13.55 Evlilik Güzeldir
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye