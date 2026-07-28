TV yayın akışı 28 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 28 Temmuz Salı yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Sıfır Kilometre
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Arıcı: Ölüm Kovanı (The Bee Keeper)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.30 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Tolgshow Yıldızlar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.05 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
13.30 Seksenler
14.35 Yürek Çıkmazı
17:45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Asırlık Gece
21.50 Kartal Eddie
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR VAR?
28 Temmuz Salı akşamı ATV'de Var Mısın Yok Musun, Kanal D'de Daha 17, NOW TV'de Sıfır Kilometre, Show TV'de Arıcı: Ölüm Kovanı, Star TV'de Tolgshow Yıldızlar, TRT 1'de Asırlık Gece, TV8'de ise MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak.