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TV yayın akışı 28 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 28 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

28.07.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 28 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

28 Temmuz 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 28 Temmuz Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 28 Temmuz Salı yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 A.B.İ

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Sıfır Kilometre

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Arıcı: Ölüm Kovanı (The Bee Keeper)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

09.30 Sevdiğim Sensin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Tolgshow Yıldızlar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.05 Hangimiz Sevmedik

10.00 Kasaba Doktoru

13.30 Seksenler

14.35 Yürek Çıkmazı

17:45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Asırlık Gece

21.50 Kartal Eddie

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VE PROGRAMLAR VAR?

28 Temmuz Salı akşamı ATV'de Var Mısın Yok Musun, Kanal D'de Daha 17, NOW TV'de Sıfır Kilometre, Show TV'de Arıcı: Ölüm Kovanı, Star TV'de Tolgshow Yıldızlar, TRT 1'de Asırlık Gece, TV8'de ise MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak.

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