TV yayın akışı 29 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 29 Ağustos Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Sonsuza Dek Nedime
15.00 Daha 17
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Keloğlan
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 İnatçı
15.00 Muhtemel Aşk
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.00 Var Mısın Yok Musun
13.50 Görevimiz Tatil | Yerli Sinema
16.00 Altı Üstü İstanbul
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Orman Çocuğu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.30 Benim Tatlı Yalanım
10.30 Yüksek Sosyete
12.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
15.45 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Uncharted Kayıp Miras
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Şevkat Yerimdar
14.00 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Atatürk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.40 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu | Türk Sineması
11.05 Kod Adı Kırlangıç
14.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15.30 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye