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TV yayın akışı 29 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 29 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

29.08.2026 09:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 29 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

29 Ağustos 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 29 Ağustos Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 29 Ağustos Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Sonsuza Dek Nedime

15.00 Daha 17

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.00 Keloğlan

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 İnatçı

15.00 Muhtemel Aşk

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.00 Var Mısın Yok Musun

13.50 Görevimiz Tatil | Yerli Sinema

16.00 Altı Üstü İstanbul

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Orman Çocuğu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.30 Benim Tatlı Yalanım

10.30 Yüksek Sosyete

12.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

15.45 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Uncharted Kayıp Miras

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.15 Şevkat Yerimdar

14.00 Ben Leman

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Atatürk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.40 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu | Türk Sineması

11.05 Kod Adı Kırlangıç

14.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

15.30 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım 

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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