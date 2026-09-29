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TV yayın akışı 29 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 29 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

29.09.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 29 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

29 Eylül 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 29 Eylül Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 29 Eylül Salı yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 İkizler Memo - Can

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Haysiyet

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Ömür Usta

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Anne Yarısı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Anne Yarısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Siyah Kalp

09.00 Muhtemel Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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