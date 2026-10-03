TV yayın akışı 3 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 3 Ekim Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Daha 17
16:30 Haysiyet
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.40 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.35 Evlilik Güzeldir
14.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Altı Üstü İstanbul
13: 15 Mercan Köşk
15: 50 Güneşin Doğduğu Yer
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Mercan Köşk
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ömür Usta
13.45 Halef: Köklerin Çağrısı
16.00 Anne Yarısı
19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım
15:00 Sevdan Bir Ateş
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Başkalarının Hayatı
11:00 Sevdiğim Sensin
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Tuzlu Kahve
19:00 Star Haber
20:00 Başkalarının Hayatı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Gupi / Çizgi Film
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye