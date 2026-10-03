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TV yayın akışı 3 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 3 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

3.10.2026 09:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 3 Ekim Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

3 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 3 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 3 Ekim Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Daha 17

16:30 Haysiyet

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.40 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.35 Evlilik Güzeldir

14.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Altı Üstü İstanbul

13: 15 Mercan Köşk

15: 50 Güneşin Doğduğu Yer

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Mercan Köşk

NOW YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ömür Usta

13.45 Halef: Köklerin Çağrısı

16.00 Anne Yarısı

19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

15:00 Sevdan Bir Ateş

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:00 Başkalarının Hayatı

11:00 Sevdiğim Sensin

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Tuzlu Kahve

19:00 Star Haber

20:00 Başkalarının Hayatı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Gupi / Çizgi Film

16:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye 

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