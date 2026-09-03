TV yayın akışı 3 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 3 Eylül Perşembe yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güncel dizi/film kuşağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk
00:15 İntikam Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
08:00 İki Aile
09:30 Yüksek Sosyete
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Hayallerinin Peşinde
06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 Kendi Düşen Ağlamaz
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:55 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Asırlık Gece
23:20 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Kirli Sepeti
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 İllegal Hayatlar: Meclis
22:00 Çifte Milyon
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye