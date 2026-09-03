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TV yayın akışı 3 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 3 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

3.09.2026 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 3 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

3 Eylül 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 3 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 3 Eylül Perşembe yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

16:30 Var Mısın Yok Musun

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun

23:40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Yaprak Dökümü

11:30 Daha 17

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güncel dizi/film kuşağı

SHOW TV  YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Muhtemel Aşk

00:15 İntikam Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

08:00 İki Aile

09:30 Yüksek Sosyete

12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14:15 Güzel Köylü

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Hayallerinin Peşinde

06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07:30 Kendi Düşen Ağlamaz

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:55 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Asırlık Gece

23:20 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Kirli Sepeti

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 İllegal Hayatlar: Meclis

22:00 Çifte Milyon

TV8  YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:00 Gazete Magazin

13:00 Doktor Aksoy

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

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