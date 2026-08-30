TV yayın akışı 30 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 30 Ağustos Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.10 Dizi TV
12.00 Altı Üstü İstanbul
15.10 Gürbüz Hadi Allah’a Emanet
17.10 Orman Çocuğu
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Kuzenler Firarda 2
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Şevkat Yerimdar
14.00 Ben Leman
16.15 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Atatürk 2
22.30 Şevkat Yerimdar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Keloğlan Aramızda
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
16.15 Şabaniye
18.25 Ana Haber
20.00 Kapıcılar Kralı
21.45 Ekşi Elmalar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.00 Doğanın Kanunu
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Güzel Köylü
15.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Aile Şerefi
22.15 Karaoğlan Geliyor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.55 Kalk Gidelim
08.40 Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922
09.15 Anıtkabir’den Naklen Yayın
09.30 Tozkoparan İskender: Zafer
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.25 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
16.00 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye