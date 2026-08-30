Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 30 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 30 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

30.08.2026 09:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 30 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

30 Ağustos 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 30 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 30 Ağustos Pazar yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI 

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.10 Dizi TV

12.00 Altı Üstü İstanbul

15.10 Gürbüz Hadi Allah’a Emanet

17.10 Orman Çocuğu

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Kuzenler Firarda 2

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.15 Şevkat Yerimdar

14.00 Ben Leman

16.15 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Atatürk 2

22.30 Şevkat Yerimdar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin

08.00 Keloğlan Aramızda

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk

16.15 Şabaniye

18.25 Ana Haber

20.00 Kapıcılar Kralı

21.45 Ekşi Elmalar

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İki Aile

09.00 Doğanın Kanunu

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Güzel Köylü

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Aile Şerefi

22.15 Karaoğlan Geliyor

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05.55 Kalk Gidelim

08.40 Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922

09.15 Anıtkabir’den Naklen Yayın

09.30 Tozkoparan İskender: Zafer

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.25 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

16.00 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi

İlgili Haberler

Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Yeni sezonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Mercan Köşk dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
A.B.İ yeni sezon ne zaman başlayacak? A.B.İ yeni sezon tarihi belli oldu mu?
A.B.İ yeni sezon ne zaman başlayacak? A.B.İ yeni sezon tarihi belli oldu mu? atv ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ dizisinin 2. sezon yayın tarihi merak ediliyor. Peki, A.B.İ yeni sezon ne zaman başlayacak? A.B.İ yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Confess, Fletch filminin konusu ne? Confess, Fletch filminin oyuncuları kim?
Confess, Fletch filminin konusu ne? Confess, Fletch filminin oyuncuları kim? Confess, Fletch filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Confess, Fletch filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Confess, Fletch filminin konusu ne? Confess, Fletch filminin oyuncuları kim?