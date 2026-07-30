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TV yayın akışı 30 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 30 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

30.07.2026 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 30 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

30 Temmuz 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 30 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 30 Temmuz Perşembe yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00: Kahvaltı Haberleri

10.00: Kırgın Çiçekler

13.00: ATV Gün Ortası

14.00: A.B.İ.

16.30: Var Mısın Yok Musun

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00: Yabancı Damat

09.30: Yaprak Dökümü

12.00: Kanal D Haber Gün Arası

13.00: Magazin D Yaz

14.00: Uzak Şehir

16.45: Aşk-ı Memnu

18.30: Kanal D Ana Haber

20.00: Örümcek Adam 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00: Yeni Gelin

09.00: Aşk Laftan Anlamaz

12.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00: Kızılcık Şerbeti

18.25: Show Ana Haber

20.00: Muhtemel Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00: İki Aile

09.30: Sevdiğim Sensin

12.00: Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00: Güzel Köylü

16.30: Erkenci Kuş

19.00: Star Haber

20.00: Beyoğlu Güzeli

NOW YAYIN AKIŞI

08.30: Çalar Saat

10.00: Kirli Sepeti

12.00: Halef: Köklerin Çağrısı

15.00: Sen Çal Kapımı

16.30: Karagül

19.00: NOW Ana Haber

20.00: Daha İyi Bir Yarın

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15: Ebru ile 8’de Sağlık – Yeni bölüm

08.30: MasterChef Türkiye

10.00: Gazete Magazin

13.00: Doktor Aksoy

15.30: MasterChef Türkiye

20,00: MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.20: Hangimiz Sevmedik

10.15: Kendi Düşen Ağlamaz

13.30: Seksenler

14.50: Yürek Çıkmazı

17.55: İddiaların Aksine

18.00: Ana Haber

19.00: Inter Turku - Başakşehir 

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