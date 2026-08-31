TV yayın akışı 31 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 31 Ağustos Pazartesi yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Altı Üstü İstanbul
03:00 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Kuralsız Sokaklar
01:45 Mezar İstilacısı
03:00 Mezar İstilacısı
04:50 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Daha 17
23:15 Valhalla Thor Efsanesi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Kirli Sepeti
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Umudumuz Şaban
23:30 Futbol Merkezi Süper Lig
01:00 Aşk Yeniden
03:15 İnadına Aşk
05:00 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kapıcılar Kralı
01:45 Muhtemel Aşk
04:00 Şabaniye
06:00 Yeni Gelin
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
03:00 Güzel Köylü
04:00 Türk Müziği
05:00 Erkenci Kuş
08:00 İki Aile
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Çirkin
14:00 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:00 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
01:00 Karayip Korsanları
03:00 Bir Dönüm Noktası
03:30 Taşacak Bu Deniz
04:05 Kalk Gidelim
05:20 Hayallerinin Peşinde
06:05 Turgay Başyayla İle...
07:00 Kalk Gidelim
10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
14:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye