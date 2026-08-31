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TV yayın akışı 31 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 31 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

31.08.2026 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 31 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

31 Ağustos 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 31 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 31 Ağustos Pazartesi yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Altı Üstü İstanbul

03:00 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Kuralsız Sokaklar

01:45 Mezar İstilacısı

03:00 Mezar İstilacısı

04:50 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

11:30 Daha 17

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Daha 17

23:15 Valhalla Thor Efsanesi

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Kirli Sepeti

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Umudumuz Şaban

23:30 Futbol Merkezi Süper Lig

01:00 Aşk Yeniden

03:15 İnadına Aşk

05:00 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Kapıcılar Kralı

01:45 Muhtemel Aşk

04:00 Şabaniye

06:00 Yeni Gelin

09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

03:00 Güzel Köylü

04:00 Türk Müziği

05:00 Erkenci Kuş

08:00 İki Aile

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Çirkin

14:00 Güzel Köylü

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

01:00 Karayip Korsanları

03:00 Bir Dönüm Noktası

03:30 Taşacak Bu Deniz

04:05 Kalk Gidelim

05:20 Hayallerinin Peşinde

06:05 Turgay Başyayla İle...

07:00 Kalk Gidelim

10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

14:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:00 Gazete Magazin

13:00 Doktor Aksoy

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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