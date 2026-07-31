TV yayın akışı 31 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 31 Temmuz Cuma yayın akışı...
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30: Çalar Saat
10.00: Kirli Sepeti
12.00: Halef: Köklerin Çağrısı
15.00: Sen Çal Kapımı
16.30: Karagül
19.00: Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00: Hayır Oluversin Gari
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00: Yeni Gelin
09.00: Aşk Laftan Anlamaz
12.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00: Kızılcık Şerbeti
18.25: Show Ana Haber
20.00: Son Şans
ATV YAYIN AKIŞI
08.00: Kahvaltı Haberleri
10.00: Kırgın Çiçekler
13.00: ATV Gün Ortası
14.00: A.B.İ.
16.30: Var Mısın Yok Musun
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Altı Üstü İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00: İki Aile
09.00: Sevdiğim Sensin
12.00: Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00: Güzel Köylü
16.30: Erkenci Kuş
19.00: Star Haber
20.00: Aile Şerefi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.10: Hangimiz Sevmedik
10.15: Kendi Düşen Ağlamaz
13.05: Seksenler
14.15: Yürek Çıkmazı
17.45: Lingo Türkiye
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Asırlık Gece
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15: Ebru ile 8’de Sağlık – Yeni Bölüm
08.30: MasterChef Türkiye
10.00: Gazete Magazin
13.00: Doktor Aksoy – Yeni Bölüm
15.30: MasterChef Türkiye
20.00: MasterChef Türkiye