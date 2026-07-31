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TV yayın akışı 31 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 31 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

31.07.2026 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 31 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

31 Temmuz 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 31 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 31 Temmuz Cuma yayın akışı...

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30: Çalar Saat

10.00: Kirli Sepeti

12.00: Halef: Köklerin Çağrısı

15.00: Sen Çal Kapımı

16.30: Karagül

19.00: Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00: Hayır Oluversin Gari

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00: Yeni Gelin

09.00: Aşk Laftan Anlamaz

12.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00: Kızılcık Şerbeti

18.25: Show Ana Haber

20.00: Son Şans

ATV YAYIN AKIŞI

08.00: Kahvaltı Haberleri

10.00: Kırgın Çiçekler

13.00: ATV Gün Ortası

14.00: A.B.İ.

16.30: Var Mısın Yok Musun

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Altı Üstü İstanbul

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00: İki Aile

09.00: Sevdiğim Sensin

12.00: Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00: Güzel Köylü

16.30: Erkenci Kuş

19.00: Star Haber

20.00: Aile Şerefi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.10: Hangimiz Sevmedik

10.15: Kendi Düşen Ağlamaz

13.05: Seksenler

14.15: Yürek Çıkmazı

17.45: Lingo Türkiye

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Asırlık Gece

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15: Ebru ile 8’de Sağlık – Yeni Bölüm

08.30: MasterChef Türkiye

10.00: Gazete Magazin

13.00: Doktor Aksoy – Yeni Bölüm

15.30: MasterChef Türkiye

20.00: MasterChef Türkiye

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