TV yayın akışı 4 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 4 Ağustos Salı yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 – İstiklal Marşı
05.20 – Hayallerinin Peşinde
06.05 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.05 – Kalk Gidelim
09.45 – Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 – Seksenler
14.00 – Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Genç Kadın ve Deniz
22.25 – Tehlikeli Miras
00.25 – Genç Kadın ve Deniz
02.25 – Seksenler
03.15 – Kendi Düşen Ağlamaz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Küçük Ağa
09.30 – Yaprak Dökümü
12.00 – Kanal D Haber Gün Arası
13.00 – Magazin D Yaz
14.00 – Uzak Şehir
16.45 – Aşk-ı Memnu
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Yükselme
21.45 – Yükselme
23.45 – Truva
02.45 – Sevgili Kardeşim
04.15 – Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Yeni Gelin
09.00 – Aşk Laftan Anlamaz
12.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 – Kızılcık Şerbeti
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Muhtemel Aşk
23.15 – Eşkiya
01.45 – Resimdeki Sevgili
04.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 – Çalar Saat
10.00 – Kirli Sepeti
12.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 – Sen Çal Kapımı
16.30 – Karagül
19.00 – NOW Ana Haber
20.00 – Köy Düğünü
22.15 – Köy Düğünü
00.30 – Aşk Yeniden
02.45 – Her Yerde Sen
05.00 – Yasak Elma
06.00 – Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 – Tuzak
07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 – Oynat Bakalım
09.00 – Gel Konuşalım
11.00 – Gazete Magazin
13.00 – Doktor Aksoy
15.30 – MasterChef Türkiye
20.00 – MasterChef Türkiye
00.15 – MasterChef Türkiye
02.30 – Doktor Aksoy
04.30 – Gazete Magazin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – İki Aile
09.30 – Çirkin
12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 – Güzel Köylü
16.30 – Erkenci Kuş
19.00 – Star Haber
20.00 – Tolgshow Yıldızlar
00.15 – Doğanın Kanunu
02.30 – Güzel Köylü
05.00 – Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Kırgın Çiçekler
13.00 – ATV Gün Ortası
14.00 – A.B.İ.
16.30 – Var Mısın Yok Musun?
19.00 – ATV Ana Haber
20.00 – Var Mısın Yok Musun?
23.40 – Altı Üstü İstanbul
02.40 – Aldatmak
05.30 – Gözleri Karadeniz