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TV yayın akışı 4 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 4 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

4.08.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 4 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

4 Ağustos 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 4 Ağustos Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 4 Ağustos Salı yayın akışı...

TRT 1  YAYIN AKIŞI

05.18 – İstiklal Marşı

05.20 – Hayallerinin Peşinde

06.05 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.05 – Kalk Gidelim

09.45 – Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 – Seksenler

14.00 – Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Genç Kadın ve Deniz

22.25 – Tehlikeli Miras

00.25 – Genç Kadın ve Deniz

02.25 – Seksenler

03.15 – Kendi Düşen Ağlamaz

KANAL D  YAYIN AKIŞI

07.00 – Küçük Ağa

09.30 – Yaprak Dökümü

12.00 – Kanal D Haber Gün Arası

13.00 – Magazin D Yaz

14.00 – Uzak Şehir

16.45 – Aşk-ı Memnu

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Yükselme

21.45 – Yükselme

23.45 – Truva

02.45 – Sevgili Kardeşim

04.15 – Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Yeni Gelin

09.00 – Aşk Laftan Anlamaz

12.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 – Kızılcık Şerbeti

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Muhtemel Aşk

23.15 – Eşkiya

01.45 – Resimdeki Sevgili

04.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

NOW TV  YAYIN AKIŞI

08.30 – Çalar Saat

10.00 – Kirli Sepeti

12.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 – Sen Çal Kapımı

16.30 – Karagül

19.00 – NOW Ana Haber

20.00 – Köy Düğünü

22.15 – Köy Düğünü

00.30 – Aşk Yeniden

02.45 – Her Yerde Sen

05.00 – Yasak Elma

06.00 – Son Yaz

TV8  YAYIN AKIŞI

06.30 – Tuzak

07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 – Oynat Bakalım

09.00 – Gel Konuşalım

11.00 – Gazete Magazin

13.00 – Doktor Aksoy

15.30 – MasterChef Türkiye

20.00 – MasterChef Türkiye

00.15 – MasterChef Türkiye

02.30 – Doktor Aksoy

04.30 – Gazete Magazin

STAR TV  YAYIN AKIŞI

07.00 – İki Aile

09.30 – Çirkin

12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 – Güzel Köylü

16.30 – Erkenci Kuş

19.00 – Star Haber

20.00 – Tolgshow Yıldızlar

00.15 – Doğanın Kanunu

02.30 – Güzel Köylü

05.00 – Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Kırgın Çiçekler

13.00 – ATV Gün Ortası

14.00 – A.B.İ.

16.30 – Var Mısın Yok Musun?

19.00 – ATV Ana Haber

20.00 – Var Mısın Yok Musun?

23.40 – Altı Üstü İstanbul

02.40 – Aldatmak

05.30 – Gözleri Karadeniz

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