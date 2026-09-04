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TV yayın akışı 4 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 4 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

4.09.2026 08:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 4 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

4 Eylül 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 4 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 4 Eylül Cuma yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kahvaltı Haberleri 

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası 

14:00 Altı Üstü İstanbul 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa 

09:00 Yaprak Dökümü 

11:30 Daha 17

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:45 Aşk-ı Memnu 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Kuralsız Sokaklar 

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Kirli Sepeti

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Ölümlü Dünya 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Nöri Kantar Ailesi 

10:30 Baba Bizi Eversene Film

12:30 Gelin Evi 

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Av Zamanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:45 İki Aile 

09:15 Yüksek Sosyete 

10:45 Çirkin 

14:00 Güzel Köylü 

15:45 Sevdiğim Sensin 

19:00 Star Haber 

20:00 Dizi 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:25 Kendi Düşen Ağlamaz 

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

09:00 Gel Konuşalım 

11:00 Gazete Magazin 

13:00 Doktor Aksoy 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye

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