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TV yayın akışı 5 Ağustos Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 5 Ağustos Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

5.08.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 5 Ağustos Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

5 Ağustos 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 5 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 5 Ağustos Çarşamba yayın akışı...

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TV8 YAYIN AKIŞI

07.15: Ebru ile 8’de Sağlık

08.30: MasterChef Türkiye

09.00: Gel Konuşalım / Canlı

11.00: Gazete Magazin

13.00: Doktor Aksoy

15.30: MasterChef Türkiye

20.00: MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

00.15: MasterChef Türkiye

02.30: Doktor Aksoy

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30: Çalar Saat

10.00: Kirli Sepeti

12.00: Halef: Köklerin Çağrısı

15.00: Sen Çal Kapımı

16.30: Karagül

19.00: NOW Ana Haber

20.00: Köy Düğünü

22.15: Köy Düğünü

00.30: Aşk Yeniden

02.45: Her Yerde Sen

05.00: Yasak Elma

06.00: Son Yaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00: Yeni Gelin

09.00: Aşk Laftan Anlamaz

12.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00: Kızılcık Şerbeti

18.25: Show Ana Haber

20.00: Kirli Para

21.45: En Uzun Gece

23.45: Muhtemel Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

08.00: Kahvaltı Haberleri

10.00: Kırgın Çiçekler

13.00: atv Gün Ortası

14.00: A.B.İ.

16.30: Var Mısın Yok Musun

19.00: atv Ana Haber

20.00: Var Mısın Yok Musun

23.40: Pilav Üstü Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.18: İstiklal Marşı

05.20: Hayallerinin Peşinde

06.05: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.05: Hangimiz Sevmedik

09.35: Kendi Düşen Ağlamaz

13,30: Seksenler

14.10: Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45: Lingo Türkiye

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Vizontele

22.15: Mumya 

00.00: Asırlık Gece

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00: İki Aile

09.30: Çirkin

12.00: Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00: Güzel Köylü

16.30: Erkenci Kuş

19.00: Star Haber

20.00: Doğanın Kanunu

00.30: Yerli Dizi 

02.30: Güzel Köylü

05.00: Erkenci Kuş

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