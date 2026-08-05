TV yayın akışı 5 Ağustos Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 5 Ağustos Çarşamba yayın akışı...
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15: Ebru ile 8’de Sağlık
08.30: MasterChef Türkiye
09.00: Gel Konuşalım / Canlı
11.00: Gazete Magazin
13.00: Doktor Aksoy
15.30: MasterChef Türkiye
20.00: MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
00.15: MasterChef Türkiye
02.30: Doktor Aksoy
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30: Çalar Saat
10.00: Kirli Sepeti
12.00: Halef: Köklerin Çağrısı
15.00: Sen Çal Kapımı
16.30: Karagül
19.00: NOW Ana Haber
20.00: Köy Düğünü
22.15: Köy Düğünü
00.30: Aşk Yeniden
02.45: Her Yerde Sen
05.00: Yasak Elma
06.00: Son Yaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00: Yeni Gelin
09.00: Aşk Laftan Anlamaz
12.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00: Kızılcık Şerbeti
18.25: Show Ana Haber
20.00: Kirli Para
21.45: En Uzun Gece
23.45: Muhtemel Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
08.00: Kahvaltı Haberleri
10.00: Kırgın Çiçekler
13.00: atv Gün Ortası
14.00: A.B.İ.
16.30: Var Mısın Yok Musun
19.00: atv Ana Haber
20.00: Var Mısın Yok Musun
23.40: Pilav Üstü Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18: İstiklal Marşı
05.20: Hayallerinin Peşinde
06.05: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.05: Hangimiz Sevmedik
09.35: Kendi Düşen Ağlamaz
13,30: Seksenler
14.10: Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45: Lingo Türkiye
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Vizontele
22.15: Mumya
00.00: Asırlık Gece
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00: İki Aile
09.30: Çirkin
12.00: Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00: Güzel Köylü
16.30: Erkenci Kuş
19.00: Star Haber
20.00: Doğanın Kanunu
00.30: Yerli Dizi
02.30: Güzel Köylü
05.00: Erkenci Kuş