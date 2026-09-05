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TV yayın akışı 5 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 5 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

5.09.2026 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 5 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

5 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 5 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 5 Eylül Cumartesi yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Keloğlan ile Cankız

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Gülen Adam

15:00 Muhtemel Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Hayallerinin Peşinde

06.45 Kalk Gidelim

09.40 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı | Türk Sineması

11.10 Kod Adı Kırlangıç

12.40 Taşacak Bu Deniz

16.00 Sırbistan - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Yarı Final

18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Beyaz'la Joker

15:30 Daha 17

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Benim Tatlı Yalanım

10:30 Yüksek Sosyete

12:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Var Mısın Yok Musun

13:45 Koruyucu

15:40 Altı Üstü İstanbul

19:00 atv Ana Haber

20:00 Mercan Köşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Şahane Hayatım

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

11:15 Şevkat Yerimdar

14:00 Ben Leman

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çakallarla Dans 7

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