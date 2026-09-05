TV yayın akışı 5 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 5 Eylül Cumartesi yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Keloğlan ile Cankız
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Gülen Adam
15:00 Muhtemel Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Hayallerinin Peşinde
06.45 Kalk Gidelim
09.40 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı | Türk Sineması
11.10 Kod Adı Kırlangıç
12.40 Taşacak Bu Deniz
16.00 Sırbistan - Türkiye | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Yarı Final
18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Beyaz'la Joker
15:30 Daha 17
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Benim Tatlı Yalanım
10:30 Yüksek Sosyete
12:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Var Mısın Yok Musun
13:45 Koruyucu
15:40 Altı Üstü İstanbul
19:00 atv Ana Haber
20:00 Mercan Köşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Şahane Hayatım
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
11:15 Şevkat Yerimdar
14:00 Ben Leman
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çakallarla Dans 7