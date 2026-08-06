TV yayın akışı 6 Ağustos Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 6 Ağustos Perşembe yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Yüz Numaralı Adam
21.45 Yüz Numaralı Adam
23.30 Daha 17
02.30 Dört Psikopat
04.15 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Çirkin
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 Güzel Köylü
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Örümcek Adam Eve Dönüş
22:45 Örümcek Adam Eve Dönüş
01:30 Işıklar Sönmesin
02:30 Güzel Köylü
04:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Hayallerinin Peşinde
06.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.20 Kalk Gidelim
10.00 Kendi Düşen Ağlamaz
13.30 Seksenler
14.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Çin Seddi
22.10 Asırlık Gece
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk
00:15 Ölmek İçin Bir Gün
02.00 Muhtemel Aşk
04.15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6
22.15 Recep İvedik 6
00:45 Aşk Yeniden
03.00 Her Yerde Sen
05.00 Yasak Elma
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00.15 MasterChef Türkiye
02.30 Doktor Aksoy
04.30 Gazete Magazin
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:30 Var Mısın Yok Musun?
19:00 atv Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun?
23:45 Altı Üstü İstanbul
01:45 Anlaşma
03:45 Aldatmak