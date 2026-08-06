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TV yayın akışı 6 Ağustos Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 6 Ağustos Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

6.08.2026 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 6 Ağustos Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

6 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 6 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 6 Ağustos Perşembe yayın akışı...

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Yüz Numaralı Adam

21.45 Yüz Numaralı Adam

23.30 Daha 17

02.30 Dört Psikopat

04.15 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Çirkin

12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14:00 Güzel Köylü

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Örümcek Adam Eve Dönüş

22:45 Örümcek Adam Eve Dönüş

01:30 Işıklar Sönmesin

02:30 Güzel Köylü

04:30 Erkenci Kuş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.33 İstiklal Marşı

05.35 Hayallerinin Peşinde

06.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07.20 Kalk Gidelim

10.00 Kendi Düşen Ağlamaz

13.30 Seksenler

14.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana  Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Çin Seddi

22.10 Asırlık Gece

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20:00 Muhtemel Aşk

00:15 Ölmek İçin Bir Gün

02.00 Muhtemel Aşk

04.15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6

22.15 Recep İvedik 6

00:45 Aşk Yeniden

03.00 Her Yerde Sen

05.00 Yasak Elma

06:00 Son Yaz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:00  Gazete Magazin

13:00 Doktor Aksoy

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00.15 MasterChef Türkiye

02.30 Doktor Aksoy

04.30 Gazete Magazin

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı  Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:30 Var Mısın Yok Musun?

19:00 atv Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun?

23:45 Altı Üstü İstanbul

01:45 Anlaşma

03:45 Aldatmak

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