TV yayın akışı 6 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 6 Eylül Pazar yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
08:00 Yayla Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Muhtemel Aşk
16:45 Nereden Çıktı Bu Velet
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Nadide Hayat
23:45 Nereden Çıktı Bu Velet
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Daha 17
16:30 Mirasyedi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Daha 17
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Tuzlu Kahve
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Tuzlu Kahve
22:45 Tuzlu Kahve
NOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Kirli Sepeti
12:00 Şevkat Yerimdar
14:45 Ben Leman
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bekçiler Kralı
21:45 Bekçiler Kralı
23:45 Gündem Futbol
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Mercan Köşk
15:15 Dizi TV
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:50 Diriliş Ertuğrul
11:45 Enine Boyuna
12:30 Türkiye - Avustralya
14:30 Kod Adı Kırlangıç
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı
22:40 3'te 3