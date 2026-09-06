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TV yayın akışı 6 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 6 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

6.09.2026 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 6 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

6 Eylül 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 6 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 6 Eylül Pazar yayın akışı...

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Siyah Kalp

08:00 Yayla Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Muhtemel Aşk

16:45 Nereden Çıktı Bu Velet

18:25 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:45 Nadide Hayat

23:45 Nereden Çıktı Bu Velet

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Pazar Gezmesi

13:45 Daha 17

16:30 Mirasyedi

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Daha 17

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Tuzlu Kahve

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Güzel Köylü

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Tuzlu Kahve

22:45 Tuzlu Kahve

NOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Kirli Sepeti

12:00 Şevkat Yerimdar

14:45 Ben Leman

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bekçiler Kralı

21:45 Bekçiler Kralı

23:45 Gündem Futbol

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Mercan Köşk

15:15 Dizi TV

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:50 Diriliş Ertuğrul

11:45 Enine Boyuna

12:30 Türkiye - Avustralya

14:30 Kod Adı Kırlangıç

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

22:40 3'te 3

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