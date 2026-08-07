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TV yayın akışı 7 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 7 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

7.08.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 7 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

7 Ağustos 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 7 Ağustos Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 7 Ağustos Cuma yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

01:45 Anlaşma

03:45 Aldatmak

05:45 Gözleri KaraDeniz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:30 Var Mısın Yok Musun

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

23:40 Kill Bill 2

KANAL D YAYIN AKIŞI 

01:00 Yüz Numaralı Adam

02:45 Dört Psikopat

04:15 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Uzak Şehir

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 İllegal Hayatlar: Meclis

22.45 İllegal Hayatlar: Meclis

00.45 Aşk Yeniden

03.00 Her Yerde Sen

05.00 Yasak Elma

06.00 Son Yaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

00:15 Ölmek İçin Bir Gün

02:00 Muhtemel Aşk

04:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 Yeni Gelin

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Muhbir

22:30 Tehlikeli Görev

STAR TV YAYIN AKIŞI 

01:00 Işıklar Sönmesin

02:30 Güzel Köylü

04:30 Erkenci Kuş

07:00 İki Aile

09:30 Çirkin

12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14:15 Güzel Köylü

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler

21:45 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

02:00 Seksenler

03:10 Kendi Düşen Ağlamaz

05:30 Hayallerinin Peşinde

07:10 Kalk Gidelim

10:05 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Asırlık Gece

TV8 YAYIN AKIŞI 

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Doktor Aksoy

04:30 Gazete Magazin

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:00 Gazete Magazin

13:00 Doktor Aksoy

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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