TV yayın akışı 7 Eylül Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 7 Eylül Pazartesi yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mercan Köşk
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Daha 17
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Mukadderat
22.15 Sekizinci Aile
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Güzel Günler
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Tuzlu Kahve
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kendi Düşen Ağlamaz
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
12.30 Porto Riko-Türkiye
14.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 MasterChef Türkiye
13.00 Doktor Aksoy
15.30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye