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TV yayın akışı 8 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 8 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

8.08.2026 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 8 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

8 Ağustos 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 8 Ağustos Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 8 Ağustos Cumartesi yayın akışı...

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Uzak Şehir

15:30 Daha 17

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu

22:45 Krater

00:45 Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu

03:00 Müzik Arası

04:00 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat

14:45 Muhtemel Aşk

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Suçlular Takımı

02:30 Muhtemel Aşk

04:30 Arım Balım Peteğim

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı 

10:00 Gazete Magazin 

15:30 Şanslı Pasaport 

17:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye 

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular 

01:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

ATV YAYIN AKIŞI 

07: 00 Zembilli

09: 00 Aile Saadeti

10: 30 Var Mısın Yok Musun

13: 00 Var Mısın Yok Musun

15: 50 Altı Üstü İstanbul

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kralın Kızı 

21: 50 Exodus : Tanrılar Ve Krallar

01: 00 Uçuş Ekibi 

03: 20 Aldatmak

05: 00 Gözleri Karadeniz

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

11:15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.00 Sen Çal Kapımı

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Umudumuz Şaban

22:15 Umudumuz Şaban

00:30 Çifte Milyon

02:45 Her Yerde Sen

04:45 Yasak Elma

06:00 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:18 İstiklal Marşı

05:20 Ege'nin Hamsisi

08:35 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13:15 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin"

22:15 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Leyla İle Mecnun

04:30 Seksenler

05:15 Kapanış

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İki Aile

09:30 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Doğanın Kanunu

14:00 Güzel Köylü

16:45 Tolgshow Yıldızlar

19:00 Star Haber

20:00 Öyle Olsun

22:00 Tolgshow Yıldızlar

00:00 Doğanın Kanunu

02:30 Emine

04:00 Güzel Köylü

05:00 Erkenci Kuş

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