TV yayın akışı 8 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 8 Ağustos Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Uzak Şehir
15:30 Daha 17
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu
22:45 Krater
00:45 Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu
03:00 Müzik Arası
04:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:45 Muhtemel Aşk
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Suçlular Takımı
02:30 Muhtemel Aşk
04:30 Arım Balım Peteğim
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
07: 00 Zembilli
09: 00 Aile Saadeti
10: 30 Var Mısın Yok Musun
13: 00 Var Mısın Yok Musun
15: 50 Altı Üstü İstanbul
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kralın Kızı
21: 50 Exodus : Tanrılar Ve Krallar
01: 00 Uçuş Ekibi
03: 20 Aldatmak
05: 00 Gözleri Karadeniz
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
11:15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Umudumuz Şaban
22:15 Umudumuz Şaban
00:30 Çifte Milyon
02:45 Her Yerde Sen
04:45 Yasak Elma
06:00 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:15 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin"
22:15 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Leyla İle Mecnun
04:30 Seksenler
05:15 Kapanış
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Doğanın Kanunu
14:00 Güzel Köylü
16:45 Tolgshow Yıldızlar
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
22:00 Tolgshow Yıldızlar
00:00 Doğanın Kanunu
02:30 Emine
04:00 Güzel Köylü
05:00 Erkenci Kuş