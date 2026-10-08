TV yayın akışı 8 Ekim Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 8 Ekim Perşembe yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo – Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Halef
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Halef
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.45 Taşacak Bu Deniz
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye