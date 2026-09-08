Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 8 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 8 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

8.09.2026 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 8 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

8 Eylül 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 8 Eylül Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 8 Eylül Salı yayın akışı...

8 EYLÜL 2026 SALI  ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

8 EYLÜL 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00 İkizler Memo - Can

09.00 Yaprak Dökümü

11.30 Daha 17

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet

8 EYLÜL 2026 SALI NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İlk Bakış

08.30 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Kirli Sepeti

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 7

22.45 Sekizinci Aile

8 EYLÜL 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Siyah Kalp

09.00 Güzel Günler

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Korkusuz Korkak

21.45 Sağ Salim 2

8 EYLÜL 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

13.30 Güzel Köylü

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Tuzlu Kahve

8 EYLÜL 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05.50 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

8 EYLÜL 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 MasterChef Türkiye

13.00 Doktor Aksoy

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi

İlgili Haberler

Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Eylül 2026 Masterchef'te neler yaşandı?
Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Eylül 2026 Masterchef'te neler yaşandı? Ekranların en sevilen ve en çok izlenen lezzet yarışması MasterChef Türkiye'de rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ediyor! Peki, Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Eylül 2026 Masterchef'te neler yaşandı?
Külkedisi Adam filminin konusu ne? Külkedisi Adam filminin oyuncuları kim?
Külkedisi Adam filminin konusu ne? Külkedisi Adam filminin oyuncuları kim? Külkedisi Adam (Cinderella Man) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Külkedisi Adam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Külkedisi Adam filminin konusu ne? Külkedisi Adam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Altı Üstü İstanbul dizisinin ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Altı Üstü İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Altı Üstü İstanbul dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?