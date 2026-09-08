TV yayın akışı 8 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 8 Eylül Salı yayın akışı...
8 EYLÜL 2026 SALI ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ
8 EYLÜL 2026 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo - Can
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Daha 17
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
8 EYLÜL 2026 SALI NOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 İlk Bakış
08.30 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 7
22.45 Sekizinci Aile
8 EYLÜL 2026 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Güzel Günler
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Korkusuz Korkak
21.45 Sağ Salim 2
8 EYLÜL 2026 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve
8 EYLÜL 2026 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.50 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Alpaslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
8 EYLÜL 2026 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 MasterChef Türkiye
13.00 Doktor Aksoy
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye