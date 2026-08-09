TV yayın akışı 9 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın son gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 9 Ağustos Pazar yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Katakulli: Tam Zamanı
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Daha 17
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Şaşkın Damat
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
16.30 Sivri Akıllılar
18.00 Dada Rota
18.35 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Oflu Hoca’nın Şifresi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16.15 Karagül
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sağlık Oluversin Gari
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı | Yeni Bölüm
10.00 Gazete Magazin | Yeni Bölüm
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.30 Benim Tatlı Yalanım
10.30 Güzel Köylü
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.15 Tolgshow Yıldızlar
16.00 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Köyden İndim Şehire
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.00 Kralın Kızı | Yabancı Sinema
12.50 Altı Üstü İstanbul
16.15 Exodus: Tanrılar ve Krallar | Yabancı Sinema
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.40 Kalk Gidelim
09.40 Diriliş “Ertuğrul”
12.25 Kod Adı Kırlangıç
15.35 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı