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TV yayın akışı 9 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 9 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

9.08.2026 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 9 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

9 Ağustos 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV19 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 9 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın son gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 9 Ağustos Pazar yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Katakulli: Tam Zamanı

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Daha 17

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Şaşkın Damat

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk

16.30 Sivri Akıllılar

18.00 Dada Rota

18.35 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Oflu Hoca’nın Şifresi

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.00 Sen Çal Kapımı

16.15 Karagül

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sağlık Oluversin Gari

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı | Yeni Bölüm

10.00 Gazete Magazin | Yeni Bölüm

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.30 Benim Tatlı Yalanım

10.30 Güzel Köylü

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.15 Tolgshow Yıldızlar

16.00 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Köyden İndim Şehire

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.00 Kralın Kızı | Yabancı Sinema

12.50 Altı Üstü İstanbul

16.15 Exodus: Tanrılar ve Krallar | Yabancı Sinema

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.40 Kalk Gidelim

09.40 Diriliş “Ertuğrul”

12.25 Kod Adı Kırlangıç

15.35 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

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