TV yayın akışı 9 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 9 Eylül Çarşamba yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 A.B.İ
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Taht
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo
09.00 Haysiyet
11.30 Daha 17
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:30 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Bursa Bülbülü
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Güzel Günler
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kal
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Evlilik Güzeldir
19.00 Ana Haber
20.00 Özel Ekip 2
22.00 Sporting CP - Galatasaray
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 MasterChef Türkiye
13.00 Doktor Aksoy
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye