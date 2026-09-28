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Umut Kuşu filminin konusu ne? Umut Kuşu filminin oyuncuları kim?

Umut Kuşu filminin konusu ne? Umut Kuşu filminin oyuncuları kim?

28.09.2026 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Umut Kuşu filminin konusu ne? Umut Kuşu filminin oyuncuları kim?

Umut Kuşu (Penguin Bloom) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Umut Kuşu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Umut Kuşu filminin konusu ne? Umut Kuşu filminin oyuncuları kim?

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Umut Kuşu filminin yönetmen koltuğunda Glendyn Ivin oturuyor. Filmin senaristliğini ise Shaun Grant ve Harry Cripps üstleniyor. Peki, Umut Kuşu filminin konusu ne? Umut Kuşu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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UMUT KUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Umut Kuşu, ölümcül bir kazanın ardından felç kalan genç bir annenin hikayesini konu ediyor. Trajik bir kaza geçiren Sam, felç kalarak derin bir depresyona sürüklenir. Ailesi, Sam’e yardımcı olmak için elinden geleni yapsa da Sam onu saran derin üzüntüden kurtulamaz. Bir gün Sam’in çocukları yaralı olarak buldukları yavru bir saksağanı eve getirir. Penguin adını verdikleri saksağan ailenin hayatına girmesiyle Sam dahil herkesin hayatı değişir. Penguin’in gelişi Sam’ein hayatında derin bir fark yaratarak ona nasıl yeniden yaşanacağını öğretir.

UMUT KUŞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Naomi Watts

Andrew Lincoln

Jacki Weaver

UMUT KUŞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Umut Kuşu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.

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