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Uzak Şehir’de Alya hamile mi? Yeni bölüm tanıtımında dikkat çeken ayrıntı

Uzak Şehir’de Alya hamile mi? Yeni bölüm tanıtımında dikkat çeken ayrıntı

28.09.2026 15:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Uzak Şehir’de Alya hamile mi? Yeni bölüm tanıtımında dikkat çeken ayrıntı

Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımında Alya’nın yaşadığı ağrı, izleyicilerin dikkatini çekti. Alya’nın hamile olup olmadığı merak konusu olurken, tanıtımda bu iddiayı doğrulayan kesin bir bilgi yer almadı. Peki Uzak Şehir’de Alya hamile mi?
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Uzak Şehir’de yeni bölüm heyecanı sürerken, Alya’nın yaşadığı beklenmedik ağrı izleyicilerin dikkatini çekti. Tanıtımda Cihan’ın Alya’ya yardım etmek istemesi de merakı artırırken, izleyiciler “Alya hamile mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

ALYA HAMİLE Mİ?

Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımında Alya’nın karnına giren ağrı nedeniyle zorlanması, izleyiciler tarafından hamilelik ihtimaliyle ilişkilendirildi. Ancak tanıtımda Alya’nın hamile olduğuna ilişkin kesin bir bilgi ya da açıklama yer almadı. Bu nedenle “Uzak Şehir’de Alya hamile mi?” sorusunun yanıtı yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle netlik kazanacak.

CİHAN, ALYA’YA YARDIM ETMEK İSTEDİ

Tanıtımda Alya’nın zorlandığını gören Cihan, ona yardımcı olmak için harekete geçti. Ancak Alya, Cihan’ın yardım teklifini geri çevirdi. İkilinin arasında yaşanan bu kısa an, yeni bölüm öncesinde dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, 28 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle Kanal D ekranında olacak.

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