Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ecmel’in Cihan’a açtığı savaş, Albora Ailesi’ni sarsacak bir fırtınaya dönüşür. Alya, Cihan’ı bu yangının ortasında korumak için kendi kurallarını koyarken; korkusuz adımlarıyla rüzgârın yönünü değiştirir. Onun cesareti Cihan’ı gururlandırır.

Şahin’in öğrendiği gerçek ise her şeyi altüst eder. Boran’ı azmettirenin kendi babası olduğunu öğrenen Şahin, vicdanının ağırlığı altında ezilir. Gerçeği Cihanlara itiraf ederek af dilerken, hesabı kendi elleriyle keser.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 17 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.