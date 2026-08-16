Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? 2026-2027 dizilerin yeni sezon yayın tarihleri...

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? 2026-2027 dizilerin yeni sezon yayın tarihleri...

16.08.2026 12:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? 2026-2027 dizilerin yeni sezon yayın tarihleri...

Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihleri izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? 2026-2027 dizilerin yeni sezon yayın tarihleri...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte televizyon kanallarında yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. İzleyicilerin yakından takip ettiği Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti için de yeni sezon heyecanı başladı. Peki, Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? 2026-2027 dizilerin yeni sezon yayın tarihleri...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon ekranlarında gelenekselleştiği üzere, diziler haziran ayı içerisinde sezon finali yaparak tatile girdi. Temmuz ve ağustos aylarında ise ulusal kanallarda sevilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.

Image

UZAK ŞEHİR, KIZILCIK ŞERBETİ, TAŞACAK BU DENİZ DİZİLERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Eylül ayı itibarıyla yayınlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

İlgili Konular: #dizi #yeni sezon #Taşacak Bu Deniz

İlgili Haberler

TV yayın akışı 16 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 16 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? 16 Ağustos 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV116 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 16 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin konusu ne? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin oyuncuları kim?
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin konusu ne? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin oyuncuları kim? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin konusu ne? Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...