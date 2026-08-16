Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte televizyon kanallarında yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. İzleyicilerin yakından takip ettiği Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti için de yeni sezon heyecanı başladı. Peki, Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? 2026-2027 dizilerin yeni sezon yayın tarihleri...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon ekranlarında gelenekselleştiği üzere, diziler haziran ayı içerisinde sezon finali yaparak tatile girdi. Temmuz ve ağustos aylarında ise ulusal kanallarda sevilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.

UZAK ŞEHİR, KIZILCIK ŞERBETİ, TAŞACAK BU DENİZ DİZİLERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Eylül ayı itibarıyla yayınlanmaya başlayacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin yayın tarihleri belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.