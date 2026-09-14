Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Sezon finalinin ardından dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışı

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Dizi, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya ve Cihan’ın hesaplaşması: Nikah gününün hemen ardından ülkeyi terk eden Alya'nın geri dönüşü fragmanın ana odağını oluşturuyor. Cihan’ın karşısına tekrar çıkan Alya, beklediği kabulü göremezken ikili arasındaki soğuk rüzgarlar dikkat çekiyor.

Kendi evladının yaşamına son verdiği gerekçesiyle hapse giren Sadakat ile onu parmaklıklar arkasında gören Alya’nın görüşmesi bölüme damga vuruyor. Sadakat'in Alya'yı suçlayarak söylediği "Beni evlat katili yaptın" sözlerine karşılık Alya, "Cihan’ın aldığı her nefes için ben size minnettarım" diyerek yanıt veriyor.

Hayat arkadaşı Şahin'i kaybeden Nare'nin cenaze törenindeki çaresiz görüntüsü ise yeni sezonda dram dozunun artacağını gösteriyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL 2026

07:00 - İkizler Memo - Can

09:00 - Yaprak Dökümü

11:30 - Daha 17

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Haysiyet

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Haysiyet

02:30 - Gelinim Mutfakta