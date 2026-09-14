Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uzak Şehir yeni sezon bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışı

Uzak Şehir yeni sezon bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışı

14.09.2026 15:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uzak Şehir yeni sezon bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir için yeni sezon heyecanı başladı. İzleyiciler, “Uzak Şehir yeni sezon bugün mü, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken, 14 Eylül 2026 Pazartesi Kanal D yayın akışı belli oldu. Peki, Uzak Şehir yeni sezon bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışı
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Sezon finalinin ardından dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 14 Eylül 2026 Kanal D yayın akışı

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Dizi, üçüncü sezonunun ilk bölümüyle 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya ve Cihan’ın hesaplaşması: Nikah gününün hemen ardından ülkeyi terk eden Alya'nın geri dönüşü fragmanın ana odağını oluşturuyor. Cihan’ın karşısına tekrar çıkan Alya, beklediği kabulü göremezken ikili arasındaki soğuk rüzgarlar dikkat çekiyor.

Kendi evladının yaşamına son verdiği gerekçesiyle hapse giren Sadakat ile onu parmaklıklar arkasında gören Alya’nın görüşmesi bölüme damga vuruyor. Sadakat'in Alya'yı suçlayarak söylediği "Beni evlat katili yaptın" sözlerine karşılık Alya, "Cihan’ın aldığı her nefes için ben size minnettarım" diyerek yanıt veriyor.

Hayat arkadaşı Şahin'i kaybeden Nare'nin cenaze törenindeki çaresiz görüntüsü ise yeni sezonda dram dozunun artacağını gösteriyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL 2026

07:00 - İkizler Memo - Can

09:00 - Yaprak Dökümü

11:30 - Daha 17

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Haysiyet

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Haysiyet

02:30 - Gelinim Mutfakta

İlgili Konular: #yeni sezon #ozan akbaba #Uzak Şehir

İlgili Haberler

TV yayın akışı 14 Eylül Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 14 Eylül Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var? 14 Eylül 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 14 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim?
Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ne? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kim?
Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?
Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim? Düşman Hattı (Behind Enemy Lines) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Düşman Hattı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Düşman Hattı filminin konusu ne? Düşman Hattı filminin oyuncuları kim?