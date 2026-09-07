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Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir bu akşam var mı?

Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir bu akşam var mı?

7.09.2026 11:47:00
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Haber Merkezi
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Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir bu akşam var mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı? İşte yeni sezon tarihi ve yayın günü...
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Uzak Şehir izleyicileri, dizinin yeni sezon tarihini ve bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Cihan ve Alya'nın hikâyesinde yaşanacak yeni gelişmelerin merakla beklendiği dizinin 3. sezon yayın tarihi Kanal D tarafından açıklandı. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir bu akşam var mı? 

UZAK ŞEHİR 3. SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Uzak Şehir 3. sezon ilk bölümüyle 14 Eylül Pazartesi 20:00'de Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır. Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır. Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

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