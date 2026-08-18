Kanal D ekranlarında iki sezondur izleyiciden yoğun ilgi gören Uzak Şehir, üçüncü sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi...

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir'in üçüncü sezonunun ne zaman başlayacağı dizinin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Kanal D ve yapım ekibinden henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.

Geçtiğimiz yıl dizinin ikinci sezonu 15 Eylül 2025 Pazartesi günü izleyiciyle buluşmuştu. Bu nedenle yeni sezonun da eylül ayında başlaması bekleniyor.

Kulislerde konuşulan tarihler arasında 14 Eylül Pazartesi öne çıkıyor. Ancak bu tarih henüz Kanal D veya yapım ekibi tarafından doğrulanmış değil.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır. Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.