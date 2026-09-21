Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekrana döndü. Peki, Uzak Şehir yeni yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehir dizisini yeni bölümünde ne olacak?
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in yeni bölümü 21 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.
UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cihan’ın C. Deniz’i Mardin’e getirmesi, Alya ile arasındaki savaşın yeniden alevlenmesine neden olur. Oğluna kavuşmak için peşlerinden gelen Alya, Cihan’ın karşısına dikilirken ikili, hem geçmişin kırgınlıklarıyla hem de hâlâ susturamadıkları duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Ancak Ecmel’in yaptığı beklenmedik hamle, Alya’yı vereceği tek bir cevapla hem kendisini hem de Cihan’ı yakabilecek tehlikeli bir seçimin eşiğine getirir. Zerrin’in kızına kavuşma arzusu Albora ve Baybars aileleri arasındaki gerilimi geri dönülmez bir noktaya taşırken, Nare’nin acısını bastırmak için sığındığı yol konakta saklanan bütün yaraları açığa çıkarır. Sadakat’in geçmişinden gelen ve yıllardır saklanan büyük sır ise ortaya çıkmaya her zamankinden daha yakındır. Midyat’a gelen gizemli Kartal’ın gerçek amacı merak uyandırırken, cezaevinden çıkmaya hazırlanan Ateş’in gelişi bütün dengeleri değiştirecek yeni ve büyük bir hesaplaşmanın habercisi olacaktır. Albora ailesinin yıllardır saklanan sırrı gün yüzüne çıkmanın eşiğindeyken, Alya’nın atacağı beklenmedik bir adım, onu kendi vicdanıyla yüzleşeceği zorlu bir çıkmazın içine sürükleyecektir.
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Kanlı düğünün ardından Albora Konağı'nı derin bir yas kaplar. Yaşananlardan habersiz Mardin'e dönen Alya, peş peşe öğrendiği acı gerçeklerle yıkılır. Cihan'a ulaşmaya çalışsa da karşısında artık bambaşka bir adam vardır. Cihan'ın aldığı karar ise yalnızca onların değil, Cihan Deniz'in de kaderini değiştirecektir. Evlat acısı ve vicdanıyla baş başa kalan Sadakat, hayatının en büyük sınavını verirken; Nare ise yaşadığı büyük kaybın ardından alacağı kararlarla Albora ailesini hiç beklemediği yeni bir tehlikenin eşiğine sürükleyecektir. Öte yandan Demir'le ilgili gelişmeler Zerrin'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine çeker. Günler içinde iki oğlunu toprağa veren Ecmel ise acısını büyük bir öfkeye dönüştürür ve bütün dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan yapar. Aylar sonra Budapeşte'de oğluyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Alya, geçmişi geride bıraktığını düşünürken karşısına çıkan beklenmedik biriyle sarsılır. Yarım kalan hesaplar ve söylenemeyen sözler yeniden gün yüzüne çıkacaktır. Öte yandan Hasan, tesadüfen öğrendiği öyle büyük bir sırrın yükünü tek başına taşımaktadır ki, bu gerçek ortaya çıktığında yalnızca Albora ailesinin değil, bugüne kadar herkesin doğru bildiği bütün dengeler altüst olacaktır.