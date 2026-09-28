Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekrana döndü. Peki, Uzak Şehir yeni yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehir dizisini yeni bölümünde ne olacak?

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in yeni bölümü 28 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya’nın aldığı kararın ardından Cihan’la arasında oluşan derin çatlak, ikisi için de onarılması zor bir kırılmaya dönüşür. Cihan’ın ne olursa olsun oğlundan vazgeçmeyişi ise, Alya’yı hiç beklemediği adımlar atmaya mecbur bırakacaktır. Kaya’nın Zerrin’i başka bir adamla yan yana görmesi, kapanmayan defterleri yeniden açarken, İpek kendisini hiç hesap etmediği bir yüzleşmenin ortasında bulacaktır. Alya’nın Nare ile olan beklenmedik iş birliği, Alya’yı tahmin edemediği bir sona sürüklerken, tüm bu yaşananların gölgesinde ortaya çıkan yeni bir isim, Albora ailesi için hazırlıklarını tamamlamaktadır.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan’ın C. Deniz’i Mardin’e getirmesi, Alya ile arasındaki savaşın yeniden alevlenmesine neden olur. Oğluna kavuşmak için peşlerinden gelen Alya, Cihan’ın karşısına dikilirken ikili, hem geçmişin kırgınlıklarıyla hem de hâlâ susturamadıkları duygularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Ancak Ecmel’in yaptığı beklenmedik hamle, Alya’yı vereceği tek bir cevapla hem kendisini hem de Cihan’ı yakabilecek tehlikeli bir seçimin eşiğine getirir. Zerrin’in kızına kavuşma arzusu Albora ve Baybars aileleri arasındaki gerilimi geri dönülmez bir noktaya taşırken, Nare’nin acısını bastırmak için sığındığı yol konakta saklanan bütün yaraları açığa çıkarır. Sadakat’in geçmişinden gelen ve yıllardır saklanan büyük sır ise ortaya çıkmaya her zamankinden daha yakındır. Midyat’a gelen gizemli Kartal’ın gerçek amacı merak uyandırırken, cezaevinden çıkmaya hazırlanan Ateş’in gelişi bütün dengeleri değiştirecek yeni ve büyük bir hesaplaşmanın habercisi olacaktır. Albora ailesinin yıllardır saklanan sırrı gün yüzüne çıkmanın eşiğindeyken, Alya’nın atacağı beklenmedik bir adım, onu kendi vicdanıyla yüzleşeceği zorlu bir çıkmazın içine sürükleyecektir.