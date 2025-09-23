V.I.P. filminin yönetmen koltuğunda Mark Tonderai oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Mostow, David Loucka üstleniyor. Peki, V.I.P. filminin konusu ne? V.I.P. filminin oyuncuları kim?

V.I.P. FİLMİNİN KONUSU NE?

Kuzey Koreli üst düzey bir görevlinin oğlu olan Gwang-Il’ın (Lee Jong-Suk) dünya çapında cinayetler işleyen bir seri katil olduğundan şüphelenilir. İşlenen cinayetleri durdurmak için Kuzey Kore, Güney Kore ve Interpol birlikte Gwang-Il’ın peşine düşer

V.I.P. FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lee Jong-suk

Park Hee-soon

Kim Myung-min

Tae In-Ho

Oh Dae-hwan

Jang Dong-gun

Jo Woo-jin

Yoo Jae-Myung

Andreas Fronk

Peter Stormare

Ju Jin-mo

Son Jong-hak

V.I.P. FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

V.I.P. filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.