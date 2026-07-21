Vadedilmiş Gökyüzü filminin yönetmen koltuğunda Erige Sehiri oturuyor. Filmin senaristliğini ise Erige Sehiri ve Anna Ciennik üstleniyor. Peki, Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ne? Vadedilmiş Gökyüzü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

VADEDİLMİŞ GÖKYÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Marie, Naney ve Jolie, Tunus'ta birlikte yaşar ve gemi kazasından kurtulan Kenza'ya ev sahipliği yapar. Kazazedelerin gelişi, evdeki dinamikleri altüst eder. Günlük rutin ve iyimserlik ruhu arasında kırılgan bir topluluk gelişir. Ancak kadınların her biri kişisel krizlerle boğuşur ve kendi geçmişiyle, beklentileriyle ve bu sıra dışı topluluktaki rolüyle yüzleşmek zorunda kalır.

VADEDİLMİŞ GÖKYÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aïssa Maïga

Deborah Christelle Lobe Naney

Laetitia Ky

VADEDİLMİŞ GÖKYÜZÜ IMDb PUANI KAÇ?

Vadedilmiş Gökyüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.