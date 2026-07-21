Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ne? Vadedilmiş Gökyüzü filminin oyuncuları kim?

Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ne? Vadedilmiş Gökyüzü filminin oyuncuları kim?

21.07.2026 17:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ne? Vadedilmiş Gökyüzü filminin oyuncuları kim?

Vadedilmiş Gökyüzü (Promised Sky) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ne? Vadedilmiş Gökyüzü filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Vadedilmiş Gökyüzü filminin yönetmen koltuğunda Erige Sehiri oturuyor. Filmin senaristliğini ise Erige Sehiri ve Anna Ciennik üstleniyor. Peki, Vadedilmiş Gökyüzü filminin konusu ne? Vadedilmiş Gökyüzü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

VADEDİLMİŞ GÖKYÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Marie, Naney ve Jolie, Tunus'ta birlikte yaşar ve gemi kazasından kurtulan Kenza'ya ev sahipliği yapar. Kazazedelerin gelişi, evdeki dinamikleri altüst eder. Günlük rutin ve iyimserlik ruhu arasında kırılgan bir topluluk gelişir. Ancak kadınların her biri kişisel krizlerle boğuşur ve kendi geçmişiyle, beklentileriyle ve bu sıra dışı topluluktaki rolüyle yüzleşmek zorunda kalır.

VADEDİLMİŞ GÖKYÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Aïssa Maïga

Deborah Christelle Lobe Naney

Laetitia Ky

VADEDİLMİŞ GÖKYÜZÜ IMDb PUANI KAÇ?

Vadedilmiş Gökyüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yabancı film #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim?
Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim? Adaletin Eli (Red Right Hand) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adaletin Eli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adaletin Eli filminin konusu ne? Adaletin Eli filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim?
La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim? La Soga: Kurtuluş (La Soga: Salvation) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. La Soga: Kurtuluş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim?
TV yayın akışı 21 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 21 Temmuz Salı! Bugün hangi kanalda ne var? 21 Temmuz 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 21 Temmuz Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...