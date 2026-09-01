Valhalla Thor Efsanesi, Viking mitolojisini fantastik ve macera dolu bir hikâyeyle ekranlara taşıyor. Peki, Valhalla Thor Efsanesi filmi konusu nedir? Valhalla Thor Efsanesi filmi oyuncuları kimler?

VALHALLA THOR EFSANESİ KONUSU NEDİR?

İki Viking çocuğu, Thor ve Loki'ye Valhalla'ya yaptıkları yolculukta eşlik eder. Orada, dünyanın sonu olan Ragnarok'u önlemek için tanrıların Fenrir kurdu ve Jotnar devleriyle savaşmasına yardım etmelidirler.

VALHALLA THOR EFSANESİ OYUNCULARI KİMLER?

Cecilia Loffredo

Roland Møller

Salóme Gunnarsdóttir