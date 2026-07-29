Yılmaz Erdoğan, sinema salonlarını yeniden hareketlendirmek adına Vizontele 3 projesini resmen duyurdu. Peki, Vizontele 3 konusu nedir? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

VİZONTELE 3 KONUSU NEDİR?

Vizyontele 3'ün oyuncu kadrosu, konusu ve çekim takvimine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Ancak projenin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte serinin nasıl devam edeceği sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

VİZONTELE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yılmaz Erdoğan, katıldığı programda Vizontele 3 için hazırlıkların başladığını açıklarken, filmin 2027 yılında vizyona girmesinin planlandığını duyurdu.