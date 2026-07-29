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Vizontele 3 konusu nedir? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

Vizontele 3 konusu nedir? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

29.07.2026 18:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Vizontele 3 konusu nedir? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

Türk sinemasının unutulmaz klasikleri arasında yer alan Vizontele serisi, yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Peki, Vizontele 3 konusu nedir? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?
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Yılmaz Erdoğan, sinema salonlarını yeniden hareketlendirmek adına Vizontele 3 projesini resmen duyurdu. Peki, Vizontele 3 konusu nedir? Vizontele 3 ne zaman çıkacak?

VİZONTELE 3 KONUSU NEDİR?

Vizyontele 3'ün oyuncu kadrosu, konusu ve çekim takvimine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Ancak projenin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte serinin nasıl devam edeceği sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

VİZONTELE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yılmaz Erdoğan, katıldığı programda Vizontele 3 için hazırlıkların başladığını açıklarken, filmin 2027 yılında vizyona girmesinin planlandığını duyurdu.

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