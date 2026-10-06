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Voicemails for Isabelle filminin konusu nedir? Voicemails for Isabelle filminin oyuncuları kimler?

Voicemails for Isabelle filminin konusu nedir? Voicemails for Isabelle filminin oyuncuları kimler?

6.10.2026 21:02:00
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Haber Merkezi
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Voicemails for Isabelle filminin konusu nedir? Voicemails for Isabelle filminin oyuncuları kimler?

Netflix’in yeni romantik komedi yapımı Voicemails for Isabelle'in konusu merak ediliyor. Peki, Voicemails for Isabelle filminin konusu nedir? Voicemails for Isabelle filminin oyuncuları kimler?
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Romantik komedi tutkunlarının dikkatini çeken Voicemails for Isabelle, sıra dışı bir iletişim hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Peki, Voicemails for Isabelle filminin konusu nedir? Voicemails for Isabelle filminin oyuncuları kimler?

VOİCEMAİLS FOR ISABELLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımın merkezinde, kız kardeşi Isabelle'in ölümünün ardından onun eski telefon numarasına sesli mesajlar bırakmaya devam eden Jill yer alıyor. Jill, San Francisco'daki hayatında yaşadığı olayları, iş yerindeki sorunlarını ve özel hayatındaki gelişmeleri bu mesajlarla kız kardeşine anlatıyor.

Ancak Isabelle'in telefon numarası başka birine veriliyor. Austin'de yaşayan emlakçı Wes, Jill'in kendisine ulaşmak amacıyla bırakmadığı bu samimi ve kimi zaman komik sesli mesajları dinlemeye başlıyor. Jill'i hiç görmeden onun anlattıklarından etkilenen Wes, zamanla ona karşı duygular besliyor. Böylece iki yabancı arasında sesli mesajlar üzerinden beklenmedik bir romantik bağ kuruluyor.

VOİCEMAİLS FOR ISABELLE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Zoey Deutch ve Nick Robinson bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nick Offerman, Harry Shum Jr., Ciara Bravo, Lukas Gage, Leah McKendrick, Megan Danso, Toby Sandeman, Spencer Lord ve Gil Bellows yer alıyor.

İlgili Konular: #Netflix

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