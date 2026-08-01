We Bury The Dead filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Zak Hilditch üstleniyor. Peki, We Bury The Dead filminin konusu ne? We Bury The Dead filminin oyuncuları kim?

WE BURY THE DEAD FİLMİNİN KONUSU NE?

Tazmanya'da yanlış giden bir askeri deneyin ardından ortaya çıkan korkunç sonuçlar, Ava Newman'ın (Daisy Ridley) hayatını alt üst eder. Kocasını bulmak için bir ceset toplama birimine katılan Ava, kurbanların bedenlerinin başka bir şeye dönüştüğünü keşfeder. Bu keşif, onu hem kişisel hem de korkunç bir gerçekle yüzleşmeye zorlar.

WE BURY THE DEAD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daisy Ridley

Brenton Thwaites

Mark Coles Smith

WE BURY THE DEAD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

We Bury The Dead filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.