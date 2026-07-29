Welcome To Mama's filminin yönetmen koltuğunda Allan Harmon oturuyor. Filmin senaristliğini ise William Penick üstleniyor. Peki, Welcome To Mama's filminin konusu ne? Welcome To Mama's filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

WELCOME TO MAMA'S FİLMİNİN KONUSU NE?

Brooklyn'de bir İtalyan restoranı devralan Amy, ikinci bir şans arayan ve kara listeye alınmış usta bir şefle iş birliği yapar. İkili, herhangi bir tarif için en önemli malzemenin her zaman sevgi olduğunu keşfederler.

WELCOME TO MAMA'S FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lorraine Bracco

Daniel Di Tomasso

Melanie Scrofano

Matty Finochio

Keisha Haines

Cassandra McCall

WELCOME TO MAMA'S FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Welcome To Mama's filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.