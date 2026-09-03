Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin yönetmen koltuğunda Bill Condon oturuyor. Filmin senaristliğini ise Josh Singer üstleniyor. Peki, Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin konusu ne? Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

WIKILEAKS: BEŞİNCİ KUVVET FİLMİNİN KONUSU NE?

Film WikiLeaks'in yaratılması sürecinde kurucusu ve ortağının yaşadıklarını anlatmaktadır.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange ve ortağı Daniel Domscheit-Berg, ellerindeki gücü ve gizli bilgileri kullanmak üzere bir araya gelirler. Tüm bildikleri ilke bir platform oluşturmayı başarırlar, ve devletlerin en gizli bilgilerini bu paltform üzerinden tüm dünyaya duyururlar. Ancak Amerikan istihbarat örgütünün en gizli dosyalarını ele geçirmeleriyle kafalarında sorular oluşmaya başlar. Bunlar gerçekten gizli kalması gereken bilgilermidir yoksa dünya ile paylaşmak içinmidirler?

WIKILEAKS: BEŞİNCİ KUVVET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Benedict Cumberbatch

Daniel Brühl

Anthony Mackie

WIKILEAKS: BEŞİNCİ KUVVET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.