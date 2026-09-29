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Yargıç filminin konusu ne? Yargıç filminin oyuncuları kim?

Yargıç filminin konusu ne? Yargıç filminin oyuncuları kim?

29.09.2026 16:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yargıç filminin konusu ne? Yargıç filminin oyuncuları kim?

Yargıç (Judge Dredd) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yargıç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yargıç filminin konusu ne? Yargıç filminin oyuncuları kim?
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Yargıç filminin yönetmen koltuğunda Danny Cannon oturuyor. Filmin senaristliğini ise Carlos Ezquerra ve John Wagner üstleniyor. Peki, Yargıç filminin konusu ne? Yargıç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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YARGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

22. yüzyılda uygarlık çökme tehdidiyle karşı karşıyadır. Yargıçlar hem yargı hem ceza gücüne sahiptir. İçlerinde adalete en çok inananı yargıç Dredd'dir.

YARGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Armand Assante

Max von Sydow

YARGIÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yargıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.

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