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Yarının Sınırında filminin konusu ne? Yarının Sınırında filminin oyuncuları kim?

Yarının Sınırında filminin konusu ne? Yarının Sınırında filminin oyuncuları kim?

21.09.2026 10:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yarının Sınırında filminin konusu ne? Yarının Sınırında filminin oyuncuları kim?

Yarının Sınırında (Edge Of Tomorrow) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yarının Sınırında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yarının Sınırında filminin konusu ne? Yarının Sınırında filminin oyuncuları kim?

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Yarının Sınırında filminin yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. Filmin senaristliğini ise Christopher McQuarrie ve Jez Butterworth üstleniyor. Peki, Yarının Sınırında filminin konusu ne? Yarının Sınırında filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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YARININ SINIRINDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Cage daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir. Beklenen olur; Cage dakikalar içerisinde öldürülür... Fakat bu bir sonu değil, yeni bir başlangıcı doğurur. Cage, sıradışı bir şekilde cehennem gibi bir günde uyanır, kendini kırılması zor bir döngünün içerisinde bulur. Buna göre her seferinde ölüp sonrasında yeniden dirilip aynı savaşı bir kez daha tekrarlamak zorundadır. Her geri dönüşünde daha güçlü, daha zeki ve Mimics'lerle daha kolay başa çıkabilir hale gelse de kendine verilen iş dünyanın en zorlu görevidir.

Başrollerini Tom Cruise, 

YARININ SINIRINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Emily Blunt

Bill Paxton

YARININ SINIRINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yarının Sınırında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlendi.

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